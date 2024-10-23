Hindistan'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: AA
Hindistan'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü

Hindistan’ın Karnataka eyaletinde, inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

NDTV kanalının haberine göre, yetkililer Bengaluru kentinde inşaat halindeki bir binanın çöktüğünü bildirdi. Şu ana kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 13 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Yetkililer, binanın çökmesi sırasında içeride 20 kişinin bulunduğunu değerlendiriyor ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtiyor.

Karnataka Başbakan Yardımcısı DK Shivakumar, olay yerinde yaptığı açıklamada, binanın yasadışı olarak inşa edildiğini ifade etti. Shivakumar, izinsiz inşa edilen binaların sahiplerine karşı harekete geçilmesi talimatını verdiğini ve bu olayın kendileri için bir ders olduğunu, tekrar etmesinin önüne geçeceklerini vurguladı.

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