Hindistan'da izinsiz bina faciası: Can kaybı 11’e yükseldi

Kaynak: AA
Hindistan'da izinsiz bina faciası: Can kaybı 11’e yükseldi

Hindistan’ın Delhi eyaletinde dört katlı bir binanın çökmesi sonucu meydana gelen faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e çıktı.

NDTV kanalının haberine göre, Delhi'de dün 4 katlı binanın çöktüğü olayda ölü sayısı arttı.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükselirken, enkazdan kurtarılan diğer 11 kişi ise hastaneye sevk edildi.

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Yetkililer, çöken binanın standartlara uygun yapılmadığını ve izinsiz bölgede inşa edildiğini, civardaki diğer yapıların da inceleneceğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileyerek, ölen her kişinin en yakın akrabasına 200 bin Hindistan Rupisi (yaklaşık 2 bin 300 dolar) ödeneceğini bildirdi.

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