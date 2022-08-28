﻿Kaçak gökdeleni havaya uçurdular

NTV'nin haberine göre, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin Noida kentinde yasadışı olarak inşa edilen iki yüksek binanıan yıkımı için mahkeme kararı alındı. Binaya yıkım için 3 bin 500 kilogramdan fazla patlayıcı yerleştirildi. Patlayıcaların ateşlenmesiyle 32 katlı bina saniyeler içinde yerle bir edildi.

Gökdelenlerden geriye yaklaşık 30 bin ton moloz kaldı. Yetkililer yıkım alanının temizliğinin haftalar süreceğini belirtiyor. 100 metre yüksekliğindeki binanın patlama anı kameralara yansıdı. Toz bulutu kenti etkisi altına aldı.