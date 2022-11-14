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Kadın öğretmen kız öğrencisine aşık oldu cinsiyetini değiştirdi

Hindistan'ın Rajasthan şehrinde kadın öğretmen erkek olmak ve bir öğrencisiyle evlenmek için cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi. Cinsiyet değiştiren öğretmen Aarav Kuntal, "Hep cinsiyetimi değiştirmek için ameliyat olmak istedim" dedi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 15:01
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Hindistan'da kadın öğretmen kız öğrencisine aşık oldu erkekliğe adım attı

Kadın öğretmen kız öğrencisine aşık oldu cinsiyetini değiştirdi
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Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Hindistan'ın Rajasthan şehrinde yaşanan Aarav Kuntal isimli beden eğitimi öğretmeni, kadın olarak dünyaya geldi ancak daha sonra yıllarca cinsiyet değiştirmeyi düşündü. İlk ismi Meera olan Kuntal, ortaokulda okuyan Kalpana isimli kız öğrencisine aşık olunca fikrini hayata geçirmeye karar verdi.

İlk ameliyatını 2019'da olan Meera, adını Aarav Kuntal olarak değiştirdi. Cinsiyet değiştirdikten sonra Aarav ve Kalpana ailelerin de izin vermesiyle hayatlarını birleştirdi.

"ONUNLA HER ŞARTTA EVLENİRDİM"

Kalpana ANI'ye verdiği demeçte, "Onu başından beri seviyordum. Bu ameliyatı yapmamış olsaydı bile onunla evlenirdim. Ameliyat için onunla birlikte gittim" dedi.

Kalpana Aarav'ın hayatını değiştirdiğini ve hayatındaki en büyük başarıyı onun sayesinde olduğunu vurgulayarak "Ben her neysem, hepsi onun sayesinde" diye de sözlerine ekledi.

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