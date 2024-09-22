Hindistan'da korkutucu olay: Nehirden 7 ceset çıktı

Hindistan Başkenti Cakarta'nın Bekasi banliyösündeki sakinler, Pazar sabahı Bekasi Nehri'nde yüzen yedi ceset keşfettiklerinde şok oldular.

Bekasi Büyükşehir Polis Şefi Dani Hamdani, kurbanların hepsinin genç erkekler olduğunu ancak hiç birinin üzerinde kimlik bulunmadığını doğruladı.

Polis Şefi yaptığı açıklamada "İlk incelemeler cesetlerde gözle görülür fiziksel yaralanma belirtileri göstermedi. Cesetler kimlik tespiti için Kramat Jati Polis Hastanesi'ne gönderildi ve ayrıca cesetlerin bulunduğu yerin yakınındaki sakinlerden bilgi topluyoruz" diye konuştu.

Jakarta Globe'a konuşan bir görgü tanığı, nehirde cesetleri bulunan kişilerin polisten kaçmaya çalışırken nehre atlayarak ölmüş olabileceklerini öne sürdü.