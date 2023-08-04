Hindistan'da muson yağmırlarının acı bilançosu açıklandı: 199 ölü

Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde, son 41 günde muson yağmurları nedeniyle 199 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi halen bulunamadı.

KAYNAK: AA
Hindistan'da muson yağmırlarının acı bilançosu açıklandı: 199 ölü

ANI News'in haberine göre, eyaletin Afet Yönetimi Başkanlığı, son 41 günde ölen 199 kişiden 57'sinin toprak kayması ve sellerden dolayı hayatını kaybettiğini, 142'sinin muson yağmurları sırasında yol kazalarından yaşamlarını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer ayrıca, 31 kişinin kaybolduğunu ve 229 kişinin yaralandığını açıkladı.

Seller sebebiyle 7 bin 317 ev kısmi hasar alırken, 254 mağaza ve 2 bin 337 ahır ciddi hasar gördü.

Muson yağmurları esnasında toplam 53 sel baskını ve 79 toprak kayması meydana gelirken, 300'den fazla yol kullanıma kapandı.

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