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Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 32 ölü 20 yaralı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 32 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 12:42
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Hindistan'da otobüs uçuruma uçtu 32 kişi öldü 20 kişi de yaralandı

Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 32 ölü 20 yaralı
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Hindistan’ın Uttarkand eyaletinde 55 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü 500 metre yükseklikten vadiye uçtu. Düğün alayını taşıyan otobüsün kontrolden çıkması sonucu en az 32 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Kurtarma ekipleri çalışmalarını yürütürken, yaralılar hastaneye sevk edildi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamada kazayı “yürek parçalayıcı” olarak tanımlarken, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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