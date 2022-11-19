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Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 12 ölü

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Olayda 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Aracın kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı için yuvarlandığı bilgisi verildi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 01:11
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Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 12 ölü

Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 12 ölü
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Hindistan’ın Uttarkand eyaletinin Chamoli bölgesinde yolcu otobüsü 500 metre yükseklikten vadiye uçtu. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

KAPASİTESİNDEN FAZLA YOLCU TAŞIDIĞI İÇİN YUVARLANDI

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, aracın kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı için yuvarlandığı bilgisi verildi.

Başbakan Pushkar Singh Dhami, kazada hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu ve ölenlerin ailelerine para yardımı yapılacağını söyledi. (İHA)

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