Hindistan'da otobüs vadiye uçtu: En az 36 kişi hayatını kaybetti

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, yetkililer, Garhwal'dan Kumaon bölgesi istikametinde ilerleyen bir otobüsün, vadiye düştüğünü bildirdi.

Yetkililer, eyaletin Almora bölgesinde yaşanan kazada 36 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Otobüsün kapasitesinin üstünde yolcu taşındığını belirten yetkililer, kazada 20'den fazla kişinin de yaralandığını aktardı.

Yetkililer, kazada ağır yaralı olanlardan dolayı ölü sayısının artabileceğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Eyalet yetkilisi Vineet Pal, eyalet yönetiminin kazayla ilgili soruşturma başlattığını, 2 ulaştırma yetkilisinin de asgari koşulları karşılamayan otobüsün trafiğe çıkışına izin verdikleri gerekçesiyle açığa alındığını söyledi.

Uttarakhand Başbakanı Pushkar Singh Dhami, yaptığı açıklamada, talihsiz kazada yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Dhami, ekiplerin, arama kurtarma çalışmaları ve yaralıların hastaneye sevk edilmesi için çalıştığını bildirdi.