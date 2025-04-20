Hindistan’da sağanak kabusu! 40 ev yıkıldı: 3 ölü

Kaynak: AA / DHA / İHA

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 3 kişi hayatını kaybetti . 100’den fazla kişi tahliye edilirken , 40 evin yıkıldığı bildirildi . Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti. Dünden itibaren kesintisiz süren yağışlar bölgede su baskınlarına neden oldu.

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Yetkililer, Ramban kasabasında 100’den fazla kişinin tahliye edildiğini ve kurtarma operasyonlarının devam ettiğini açıkladı.

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Yolların su altında kaldığı felaket bölgesinde, yaklaşık 40 evin yıkıldığı bildirildi.

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Yetkililer, selin yol açtığı hasarın değerlendirildiğini ve acil yardım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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