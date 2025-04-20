Hindistan’da sağanak kabusu! 40 ev yıkıldı: 3 ölü

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti. Dünden itibaren kesintisiz süren yağışlar bölgede su baskınlarına neden oldu.

Yetkililer, Ramban kasabasında 100’den fazla kişinin tahliye edildiğini ve kurtarma operasyonlarının devam ettiğini açıkladı.

Yolların su altında kaldığı felaket bölgesinde, yaklaşık 40 evin yıkıldığı bildirildi.

Yetkililer, selin yol açtığı hasarın değerlendirildiğini ve acil yardım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.