Hindistan'da sel: 10 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Hindistan'da sel: 10 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde aşırı yağışın yol açtığı ani sel ve toprak kaymaları nedeniyle ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde aşırı yağışın yol açtığı ani sel ve toprak kaymaları nedeniyle ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, eyalet yetkilileri, Gasuapara bölgesinde etkili olan aşırı yağışların bazı bölgelerde ani sel ve toprak kaymalarına yol açtığını belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının başladığını duyuran yetkililer, ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Netrokona bölgesinden yetkililer, muson yağmurlarının etkili olduğu bölgede sellerin meydana geldiğini bildirdi.

Seller nedeniyle bölgedeki 15 köyde en az 20 bin kişinin mahsur kaldığını açıklayan yetkililer, bölge sakinlerine gıda ve su arındırmaya yarayan "tabletler" dağıttıklarını belirtti.

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