Hindistan’da sel felaketi: 90 ölü

Hindustan Times'ın haberine göre, Assam eyaletindeki afet yönetimi yetkilileri, şiddetli yağışlar ve sellerin etkisi altında kalan bölgelerde ölenlerin sayısının 90'a çıktığını duyurdu. Yağışlar nedeniyle birçok bölgenin hala sular altında olduğu belirtildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), bölgede yaşanan felaketler sebebiyle kırmızı alarm vermişti. Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, ülkede büyük hasara ve can kaybına yol açıyor.

Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğusunda son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu belirtildi.