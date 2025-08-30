Hindistan’da sel ve toprak kayması: Çok sayıda ölü var

Kaynak: İHA
Hindistan’da sel ve toprak kayması: Çok sayıda ölü var

Hindistan’da meydana gelen şiddetli yağış sel ve toprak kaymasına neden oldu. İki eyalette meydana gelen felakette toplam 11 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Eyalete bağlı Ramban bölgesinde yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybederken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı. Reasi bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında ise aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi.

Jammu'daki Katra şehrinde tren seferleri askıya alınırken, Srinagar-Jammu Ulusal Karayolu, meydana gelen ciddi hasar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yetkililer, Keşmir'e giden kara yolunun ne zaman açılacağının belirsiz olduğunu belirtti.

Son Haberler
Anıtkabir’de büyük saygısızlık! Aynı görüntüler tekrarlandı...
Anıtkabir’de büyük saygısızlık! Aynı görüntüler tekrarlandı...
Fenerbahçe sakatlığı duyurdu! O yıldız Gençlerbirliği maçında yok
Fenerbahçe sakatlığı duyurdu! O yıldız Gençlerbirliği maçında yok
Gaziantep’te dev kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Gaziantep’te dev kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'de bir veda daha! Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımına imza atıyor
Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'de bir veda daha! Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımına imza atıyor
İstanbul’da uluslararası çete çökertildi! Polisin tuzağına düştüler
İstanbul’da uluslararası çete çökertildi! Polisin tuzağına düştüler