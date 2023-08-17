Hindistan'da selin etkisi artıyor: 72 ölü

Hindistan’ın Himaçal Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72’ye ulaştı.

Hindistan'da selin etkisi artıyor: 72 ölü

Hindistan’ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde muson yağmurlarının neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı artıyor. Himaçal Pradeş eyaletinin acil durum merkezinde görevli Vikram Singh sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72’ye ulaştığını açıkladı.

Singh, çamur ve moloz yığınları altında kalanlar için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Hindistan Hava Durumu Departmanı ise yağışların önümüzdeki günlerde devam edeceği uyarısında bulunurken, eyalette yüksek alarm seviyesi verdi. Yolların kapandığı, çok sayıda evin sular altında kaldığı veya yıkıldığı eyalette ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

ORDU DEVREYE GİRDİ

Hindistan Hava Kuvvetleri ile afet yardım ekipleri, eyaletin başkenti Shimla’da mahsur kalanları tahliye etmek için harekete geçti. Eyalet Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, 2 binden fazla kişinin helikopterle ve motorlu teknelere tahliye edildiğini, güvenli bölgelere kurulan yardım kamplarına gönderildiğini aktardı. Sel ve toprak kaymasının altyapıda yol açtığı hasarını onarmanın yaklaşık 1 yıl süreceğini söyleyen Sukhu, tahmini kaybın 100 milyar rupi olduğunu belirtti.

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