Hindistan’da şiddetli yağış ve fırtına ölüm getirdi! Yıldırım düşmesi faciaya neden oldu

Kaynak: AA
Hindistan’da şiddetli yağış ve fırtına ölüm getirdi! Yıldırım düşmesi faciaya neden oldu

Hindistan’ın Odisha eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve gök gürültülü fırtına felakete yol açtı! Yıldırım düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Odisha eyaletinin bazı bölgelerinde dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış ve gök gürültülü fırtınalar sırasında çok sayıda yıldırım düştü.

Eyalete bağlı Koraput, Jajpur, Dhenkanal, Mayurbhanj, Ganjam ve Gajapati gibi birçok ilçede etkili olan hava koşulları, bölgede günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yıldırım isabet etmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), eyalet genelinde sağanak yağış, gök gürültülü fırtına ve yıldırım olaylarının devam edebileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, halka dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları uyarısında bulundu.

Hindistan’da her yıl muson mevsiminin başlamasıyla birlikte yüzlerce kişi, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybediyor.

Hava koşullarına bağlı can kayıplarında öne çıkan Odisha'da her yıl 200 ila 400 kişi, yıldırım isabet etmesi nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Kıyı eyaleti Odisha, 2020 ile 2025 yılları arasında yıldırım kaynaklı 1418 ölümle Hindistan'da bu alanda en fazla can kaybının yaşandığı bölge oldu.

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