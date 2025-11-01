Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde bulunan Hindu tapınağında çıkan izdihamda 12 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Andhra Pradeş eyaleti emniyet yetkilisi K. V. Maheswara Reddy, olayın, yüzlerce kişinin Hinduizm'in kutsal günlerinden "Ekadashi" dolayısıyla ibadet için toplandığı Swamy Venkateswara Tapınağı'nda meydana geldiğini bildirdi.

İlk incelemelere göre tapınaktaki demir korkuluğun kırılmasının, kalabalığın kontrolünü kaybetmesine yol açtığını ifade eden Reddy, çıkan izdihamda 12 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Yerel medyada yer alan görüntülerde izdiham nedeniyle bayılanlara yardım edilmeye çalışılması, bazı kişilerin yerde yatanların ellerini ovuşturması ve nefes almalarına yardımcı olmaya çalışması dikkati çekti.