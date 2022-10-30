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Hindistan'da tarihi asma köprü çöktü. En az 91 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da tarihi asma köptü çöktü. En az 91 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, köprüde mahsur kalanların yaşadığı zorluk kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 20:56
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Hindistan'da tarihi asma köptü çöktü. En az 91 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, köprüde mahsur kalanların yaşadığı zorluk kameralara yansıdı

Hindistan'da tarihi asma köprü çöktü. En az 91 kişi hayatını kaybetti
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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişinin nehre düştüğü olayda can kaybı 90'ın üzerine çıktı. Çökme sırasında köprüde 500 kişinin olduğu tahmin edilirken, yaklaşık 100 kişinin de enkazın altında suda kaldığından endişe ediliyor.

Hint basınındaki habere göre, ülkenin batısındaki Gujarat eyaletine bağlı Morbi kasabasında üzerinde en az 500 kişinin bulunduğu bir asma köprü çöktü.

Olayda, köprüdeki yüzlerce kişi Macchu nehrine düşerken, onlarca kişi hayatını kaybetti.
Yerel basına düşen görüntülerde, bazı kişilerin, çöken köprünün su yüzeyinde kalan kısımlarına sığındığı görüldü.

Yetkililer, acil yardım ekipleri ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini duyurdu.
Bunun yanı sıra, çöken köprünün kısa süre önce yapılan tamirinin ardından tekrar kullanıma açıldığı belirtiliyor.

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