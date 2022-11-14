Hindistan’da taş ocağında toprak kayması. En az 12 işçi toprak altında

Hindistan’ın Mizoram eyaletinde yer alan Hnahthial bölgesinde bir taş ocağında toprak kayması meydana geldi. İş makinaları ve en az 12 işçi toprak altında kaldı. Felaketin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatılırken, şu ana kadar kimseye ulaşılamadığı aktarıldı.

Toprak kaymasının yaşandığı an başka bir işçi tarafından anbean kaydedilirken, işçilerin çalıştığı bölgenin saniyeler içinde tonlarca toprak ve kaya parçasının altında kaldığı görüldü. Taş ocağının ABCI Infrastructure adlı şirkete ait olduğu ve 2,5 yıldır faaliyette olduğu belirtildi.