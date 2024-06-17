Hindistan’da tren kazası: 8 ölü, 60 yaralı

Kaynak: İHA
Hindistan’da tren kazası: 8 ölü, 60 yaralı

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde yaşanan tren kazasında 8 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 60 kişi ise yaralandı.

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde yük treni ile yolcu treni çarpıştı.

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8 ÖLÜ 60 YARALI

Meydana gelen kazada, 8 kişi ölürken, yaklaşık 60 kişi de yaralı olarak kurtuldu. Sabah erken saatlerde New Jalpaiguri bölgesinde yaşanan kaza sonrası yolcu trenine ait 3 vagon raydan çıkarken, 1 vagon ise havada asılı halde kaldı. Kaza bölgesine çok sayıda arama-kurtarma ekibi ve ambulans yönlendirildi.

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KAZA MAKİNİSTİN İHMALİ YÜZÜNDEN YAŞANMIŞ OLABİLİR

Yetkililer, kazaya "insan hatasının" yol açmış olabileceğini ve detaylı bir soruşturma yapılacağını belirtirken, ilk soruşturmadan edinilen bilgilere göre yük treninin makinistinin sinyali dikkate almaması sebebiyle kazanın yaşandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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Geçtiğimiz yıl da Hindistan’ın Orissa adlı eyaletinde üç trenin karıştığı kaza felaketi yaşanmıştı. Bu kazada 290 kişi yaşamını yitirirken bini aşkın kişi ise yaralı olarak kurtulmuştu.

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