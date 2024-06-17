Hindistan'da tren kazası: 8 ölü, 60 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hindistan'da tren kazası: 8 ölü, 60 yaralı

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde meydana gelen tren kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 60 kişi yaralandı.

Kazada bir vagon havada asılı kaldı.

Yük treni ile yolcu treni çarpıştı

Sabah saatlerinde New Jalpaiguri bölgesinde bir yük treni ile yolcu treni çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu trenine ait 3 vagon raydan çıkarken, 1 vagon ise havada asılı kaldı. Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 60 kişi de yaralandı. Olay yerine hemen arama-kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

İnsan hatası ihtimali

Yetkililer, kazanın "insan hatasından" kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "İlk soruşturmaya göre, yük treninin makinisti sinyali dikkate almamış gibi görünüyor" dedi. Detaylı bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Geçtiğimiz yıl Hindistan’ın Orissa eyaletinde meydana gelen ve üç trenin karıştığı kazada yaklaşık 290 kişi hayatını kaybetmiş, binden fazla kişi yaralanmıştı. Bu olay, Hindistan'da tren güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

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