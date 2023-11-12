Hindistan’da tünel inşaatı çöktü: 40 işçi mahsur kaldı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Hindistan’ın Uttarakhand eyaletindeki Uttarkashi bölgesi ile kuzeyinde Yamunotri dağlık bölgesini birbirine bağlayan 4,5 kilometre uzunluğundaki karayolu tüneli bugün inşaat sırasında çöktü.

Vardiya değişimi sırasında meydana gelen olayda, inşaatta çalışma yapan 40 işçi tünelde mahsur kaldı.

Eyalet Afet Müdahale Yetkilisi Durgesh Rathodi, “Tünelin yaklaşık 200 metrelik kısmı çöktü” dedi. 40 işçinin içeride mahsur kaldığını belirten Rathodi, “İçeride mahsur kalanlara şu anda oksijen veriliyor ama kurtarma ekipleri enkazı kaldırmaya çalışırken, daha fazla moloz aşağıya iniyor” ifadelerini kullandı.

Uttarakhand Eyaleti Başbakanı Pushkar Singh Dhami ise, “Tünelde mahsur kalan işçilerin güvenli bir şekilde çıkarılması için Tanrı’ya dua edin” açıklamasını yaptı.