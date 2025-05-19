Hindistan’da Türkiye’ye sert darbe! Markalar satıştan kaldırıldı

Hindistan’da Türkiye kökenli markalara boykot dalgası: LC Waikiki, Mavi, Koton ve Trendyol hedefte

Hindistan ile Pakistan arasında yükselen gerilimde Türkiye’nin Pakistan’ı açıkça desteklemesi, Yeni Delhi’de hem hükümet hem de halk nezdinde tepkilere yol açtı. Bu durumun ardından Hindistan’da Türk menşeli ürün ve hizmetlere yönelik geniş çaplı bir boykot hareketi başlatıldı. Ülkedeki önde gelen e-ticaret platformları, Türkiye kaynaklı birçok markanın ürünlerini satıştan çekti.

TÜRK ÜRÜNLERİ E-TİCARET PLATFORMLARINDAN KALDIRILDI

Hindistan’da faaliyet gösteren büyük çaplı ticaret platformları, Türkiye’den ithal edilen ürünlerin satışını durdurma kararı aldı. Boykot özellikle tekstil sektöründe faaliyet gösteren markaları etkiledi. E-ticaret devlerinin sistemlerinde yapılan incelemelerde, Trendyol’un giyim markasının yanı sıra LC Waikiki, Koton ve Mavi gibi tanınmış Türk markalarına ait ürünlerin “Stokta yok” ibaresiyle listelendiği gözlemlendi.

“HİZMETLERİMİZİ ÜLKE DEĞERLERİNE UYGUN ŞEKİLDE DÜZENLİYORUZ”

Konuya ilişkin açıklama yapan bir e-ticaret platformu yetkilisi, dikkat çekici ifadeler kullandı: “Halkımızla dayanışma içinde, platformlarımızda sunduğumuz hizmetleri ülkenin değerlerine uygun şekilde yeniden değerlendiriyoruz.” Bu sözler, platformların Türkiye ile ilgili politikalarını gözden geçirdiğini ve halkın hassasiyetlerini ön planda tuttuğunu gösteriyor.

TÜRK ELMALARI RAFLARDAN İNDİ

Boykot hareketi sadece dijital platformlarla sınırlı kalmadı; Hindistan’ın Prayagraj kentindeki bazı manavlar da Türkiye’den ithal edilen ürünlere tepki gösterdi. Özellikle Türk menşeli elmalar, manav tezgahlarından kaldırıldı.