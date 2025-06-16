Hindistan'da üreticiler bayram etti

Kaynak: Haber Merkezi
Hindistan'da üreticiler bayram etti

Hindistan’da üretici fiyat endeksi Mayıs 2025’te yüzde 0,39’a gerileyerek son 14 ayın en düşük seviyesini gördü. Gıda, enerji ve imalat sektörlerinde fiyatlar gerilerken, sebze fiyatlarındaki sert düşüş dikkat çekti.

Hindistan’da toptan eşya fiyat endeksi Mayıs ayında yüzde 0,39’a inerek, piyasa beklentisi olan yüzde 0,80’in çok altında gerçekleşti. Nisan ayında bu oran yüzde 0,85 seviyesindeydi. Bu düşüş, Mart 2024’ten bu yana en düşük seviye olarak kayda geçti.

Gıda fiyatlarındaki artış oranı yüzde 1,72’ye gerileyerek 19 ayın dibini görürken, özellikle sebze fiyatlarında yüzde 21,62’lik sert bir düşüş yaşandı. Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na göre, imalat ürünlerindeki fiyat artışı da yavaşladı. Kâğıt, gıda, kauçuk ve plastik ürünlerinde maliyet artışları düşüş gösterdi.

Enerji kalemlerinde de düşüş devam etti. Petrol fiyatları yüzde 8,49, dizel fiyatları ise yüzde 5,61 oranında azaldı. Temel ürünler grubunda ise yüzde 2,02’lik düşüş kaydedildi. Aylık bazda toptan fiyatlar yüzde 0,06 azaldı.

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