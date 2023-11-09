Hindistan'da vahşi hayvan protestosu

Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Chamarajanagara ilçesinde köylüler, vahşi hayvan saldırılarına karşı korunmadıkları gerekçesiyle yetkililere karşı protesto düzenledi.

KAYNAK: AA
Hindistan'da vahşi hayvan protestosu

Hindustan Times'ın haberine göre, 6 Kasım'da, Chamarajanagara'nın Bandipur Kaplan Koruma (BTR) bölgesi yakınlarındaki tarlasında çalışan 42 yaşındaki çiftçinin kaplan saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi tepkiye yol açtı.

Protesto düzenleyen köylüler, yetkilileri, vahşi hayvanlara karşı kendilerini koruma sorumluluğunu yerine getirmekte yetersiz kalmakla suçladı.

Orman muhafaza ekipleri ise daha önce de başka bir kişiye saldıran kaplanın yakalanması için arama çalışmalarına başlandığını açıkladı.

BTR bölgesi direktörü Ramesh Kumar, salı gününden bu yana süren arama çalışmalarına 60'tan fazla kişinin katıldığı ve dronların da kullanıldığı bilgisini paylaştı.

Hindistan, dünyadaki kaplanların yaklaşık yüzde 70'ine ev sahipliği yaparken 2022 verilerine göre ülkedeki kaplan nüfusu 3 bin 100'ü aştı.

Kaplanların, yaşadıkları koruma altındaki doğal yaşam alanlarını terk ederek insanlara saldırdığı belirtiliyor.

Resmi verilere göre, Hindistan'da kaplan saldırıları sonucu yılda ortalama 40 ila 50 kişi hayatını kaybediyor.

Hindistan'da yerli halklar ise bir dönem yaşam yerleri olan ormanların "Proje Kaplan" kapsamında koruma alanına çevrilmesine tepki gösteriyor.

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