Hindistan'da yangın: 9 ölü

Hindistan’ın Telangana eyaletine bağlı Hyderabad şehrinde bir bina alev alev yandı. Binadaki bir depoda kimyasalların alev almasıyla başlayan yangın, kısa sürede tüm binaya sıçradı. Alevlerin gökyüzünü kapladığı yangında binada bulunan 9 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi tahliye edildi.

Telangana Eyalet Başbakanı Kalvakuntla Chandrashekar Rao, yetkililere olayda mağdur olanlara gerekli yardımların bir an önce yapılması talimatı vererek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

İtfaiye yetkilileri, yangının çıkış nedeninin depoda tutuşan kimyasallar olduğunu doğruladı.