Hindistan'da yangın: 9 ölü

Hindistan’ın Telangana eyaletine bağlı Hyderabad şehrinde bir binada çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Hindistan'da yangın: 9 ölü

Hindistan’ın Telangana eyaletine bağlı Hyderabad şehrinde bir bina alev alev yandı. Binadaki bir depoda kimyasalların alev almasıyla başlayan yangın, kısa sürede tüm binaya sıçradı. Alevlerin gökyüzünü kapladığı yangında binada bulunan 9 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi tahliye edildi.

Telangana Eyalet Başbakanı Kalvakuntla Chandrashekar Rao, yetkililere olayda mağdur olanlara gerekli yardımların bir an önce yapılması talimatı vererek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
İtfaiye yetkilileri, yangının çıkış nedeninin depoda tutuşan kimyasallar olduğunu doğruladı.

Öne Çıkanlar
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Türkiye Kupası’nda 4. tur maçlarının programı belli oldu Spor
Türkiye Kupası’nda 4. tur maçlarının programı belli oldu
Yağmurlu havalar için saç modelleri Sağlık
Yağmurlu havalar için saç modelleri
Süt dişleri neden çok önemli Sağlık
Süt dişleri neden çok önemli
Amatör balıkçı yakaladı! Tam 41 kilo, poşete sığdıramadı sırtında taşıdı… Gündem
Amatör balıkçı yakaladı! Tam 41 kilo, poşete sığdıramadı sırtında taşıdı…
Sosyal medya facia Sağlık
Sosyal medya facia
Ünlü modelin galada fermuarı patladı Magazin
Ünlü modelin galada fermuarı patladı
Solunum yollarına dikkat Sağlık
Solunum yollarına dikkat