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Yeni doğan keçi korku saçıyor. İnanılır gibi değil

Hindistan'da Sironj köyünde yaşayan çiftçi Nabab Khan, ahırında dünyaya gelen 7 keçiden birinin görüntüsü nedeniyle büyük korku yaşadı. Yavru keçi, kafasındaki şişlik ve garip surat ifadesiyle korku saçıyor.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 13:27
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Hindistan'da yeni doğan keçi korku saçıyor. İnanılır gibi değil

Yeni doğan keçi korku saçıyor. İnanılır gibi değil
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Haberlercom'da yer alan bilgilere göre Hindistan'ın Madhya Pradesh kentine bağlı Sironj köyünde 11 Kasım'da meydana gelen olaya göre çiftçi Nabab Khan, bir süreden bu yana hamile olan keçisine bakmak için ahıra girdiğinde keçinin doğum yaptığını gördü.

Keçinin 7 yavru doğurduğunu tespit eden Nabab Khan, keçilerden birinin dış görüntüsü nedeniyle ise paniğe kapıldı. Kafasındaki şişlik ve garip surat ifadesi korku yaratan keçi, hemen korumaya alındı.

Olayın duyulmasından kısa bir süre sonra köylüler de keçiyi görmek için ahıra akın etti. Veteriner Manav Singh ise yaptığı ilk kontrollerin ardından hayvanda genetik bir bozukluk olduğunu belirtti.

"Hidrosefali" olarak bilinen durumla dünyaya gelen keçinin yaşaması için özel olarak ilgi görmesi gerektiği aktarıldı. Sahiplerinin de keçiye bakmayı kabul ettiği öğrenilirken, hayvanın ağızdan şırınga yoluyla besleneceği öğrenildi.

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