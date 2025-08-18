Hindistan'da yeni işsizlik oranı açıklandı

Hindistan’da işsizlik oranı Temmuz 2025 itibarıyla %5,2’ye gerileyerek son yılların en düşük seviyelerinden birini gördü. Önceki ay %5,6 olan işsizlik, Nisan ayında kaydedilen %5,1’lik rekor düşük seviyeye yaklaşmış oldu. Ekonomistler, bu verilerin Hint ekonomisinin temel dinamiklerinin halen güçlü olduğuna işaret ettiğini belirtiyor.

Ülke genelindeki istihdam artışı, sanayi ve hizmet sektörlerinde gözlemleniyor. Özellikle bilgi teknolojisi, e-ticaret ve imalat sektörlerinde yaratılan yeni istihdam olanakları, işsizlik oranındaki düşüşün başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

CİNSİYET BAZLI İŞSİZLİK FARKLARI

Temmuz verilerine göre erkek işsizlik oranı %5,3 olarak kaydedilirken, kadın işsizlik oranı %5,2 ile biraz daha düşük seviyede gerçekleşti. Bu fark, kadınların işgücüne katılım oranındaki artış ve çeşitli hükümet destekli programlar sayesinde dengeleniyor. Kadın istihdamının artması, Hint ekonomisinin uzun vadeli büyüme potansiyeli açısından da kritik bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

GENÇ NÜFUS İŞSİZLİĞİ HÂLÂ YÜKSEK

Öte yandan, 15–29 yaş arasındaki genç nüfusun işsizlik oranı Temmuz 2025’te %14,9 seviyesinde ölçüldü. Genç işsizliği, ülke genelinde eğitim ve meslek uyum süreçlerindeki dengesizlikten kaynaklanıyor. Uzmanlar, gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonunun hızlandırılmasının, hem ekonomik büyüme hem de sosyal istikrar açısından hayati önem taşıdığını vurguluyor.

ABD TARİFELERİ EKONOMİYİ TEHDİT EDEBİLİR

Ekonomideki olumlu tabloya rağmen, ABD’nin Hint ürünlerine yönelik artırdığı gümrük tarifeleri, bazı kritik sektörlerde risk oluşturuyor. Tarife artışlarının, Eylül çeyrek sonuna kadar geri alınmaması hâlinde, imalat ve ihracat odaklı sektörlerde istihdam üzerinde baskı yaratması bekleniyor. Bu durum, Hindistan hükümetinin ticaret ve diplomasi politikalarında hızlı adımlar atmasını gerekli kılıyor.

Analistler, işsizlik oranlarındaki düşüşün sürdürülebilirliği açısından hem iç piyasa dinamiklerinin hem de uluslararası ticaret koşullarının yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor.