Hindistan'da yolcu uçağı düştü: Çok sayıda yolcusu vardı

Düzenleme: Kaynak: AA

Hindistan'ın Ahmedabad Havalimanı'nda yolcu uçağı düştü. İçerisinde 242 yolcusu bulunmaktaydı.

Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Meghani Nagar adlı yerleşim bölgesine bir uçak düştü. Hindistan basınında yer alan haberlere göre İngiltere'ye giden uçakta 242 yolcunun olduğu düşünülüyor.

Hindistanlı yetkililer, uçağın yerel saatle 13.00 ile 14.00 arasında düştüğü bilgisini aktardı.

Hint medyasında uçaktaki yolcu sayısına ilişkin rakamlar değişiklik gösterirken, ANI News, 242 yolcunun bulunduğunu öne sürdü.

Öte yandan, uçaktaki yolcu sayısına ya da kazanın sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kazaya ilişkin ilk görüntüler paylaşıldı.

Son Haberler
Unutulan salgınlar geri döndü! Uzmanlar alarm verdi
Unutulan salgınlar geri döndü! Uzmanlar alarm verdi
Jonathan David Fenerbahçe'den servet istedi!
Jonathan David Fenerbahçe'den servet istedi!
Fatih Altaylı uyardı: Suikast ihtimali yok sayılmasın
Fatih Altaylı uyardı: Suikast ihtimali yok sayılmasın
İstanbul'da sosyal medya fenomenlerine 'sanal kasa' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var: Key Drop skandalı
İstanbul'da sosyal medya fenomenlerine 'sanal kasa' operasyonu!
Fenerbahçe’de gençlik aşkı: 21 yaşındaki stoper önerildi
Fenerbahçe’de gençlik aşkı: 21 yaşındaki stoper önerildi