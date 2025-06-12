Hindistan'da yolcu uçağı düştü: Çok sayıda yolcusu vardı

Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Meghani Nagar adlı yerleşim bölgesine bir uçak düştü. Hindistan basınında yer alan haberlere göre İngiltere'ye giden uçakta 242 yolcunun olduğu düşünülüyor.

Hindistanlı yetkililer, uçağın yerel saatle 13.00 ile 14.00 arasında düştüğü bilgisini aktardı.

Hint medyasında uçaktaki yolcu sayısına ilişkin rakamlar değişiklik gösterirken, ANI News, 242 yolcunun bulunduğunu öne sürdü.

Öte yandan, uçaktaki yolcu sayısına ya da kazanın sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kazaya ilişkin ilk görüntüler paylaşıldı.