Hindistan'daki milyonlarca ölümün faili bulundu

Karolinska Enstitüsü'nün yaptığı bir çalışma, Hindistan'da hava kirliliği ile ölüm oranları arasında güçlü bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. Lancet Planetary Health dergisinde yayımlanan araştırma, 2009-2019 yılları arasında Hindistan'ın 655 bölgesinden elde edilen verilere dayalı olarak yapıldı.

Çalışmaya göre, PM2.5 adı verilen ve 2,5 mikrometreden daha küçük partiküllerden oluşan hava kirliliği, hem akciğerleri hem de kan dolaşımını etkileyerek büyük sağlık riskleri yaratıyor. Her 10 mikrogramlık PM2.5 artışı, ölüm oranlarında %8.6'lık bir artışa yol açıyor. Araştırmacılar, bu kirliliğin 3,8 milyon ölümle ilişkili olduğunu belirtiyor.

Hindistan'ın hava kalitesi yönergeleri, 40 mikrogram/metreküplük bir limit koyarken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu değeri sadece 5 mikrogram olarak belirliyor. Hindistan'da, mevcut kirlilik seviyeleri, bu sınırın çok üzerinde. DSÖ'nün önerdiği limitlere göre, ölüm oranı 16,6 milyon civarına çıkıyor, bu da çalışma süresince tüm ölümlerin %25'ini oluşturuyor.

Çalışma, Hindistan'daki tüm nüfusun, PM2.5 seviyelerinin DSÖ'nün belirlediği limitlerin üzerinde yaşadığını ve bu nedenle yıllar boyunca sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını vurguluyor. Araştırma, Hindistan hükümetinin 2017 yılından bu yana yürüttüğü hava kirliliği kontrol programına rağmen, PM2.5 seviyelerinin birçok bölgede arttığını gösteriyor.

Karolinska Enstitüsü'nden Petter Ljungman, "Mevcut düzenlemeler, halk sağlığını korumak için yeterli değil. Emisyonların azaltılması ve hava kirliliğinin uzun menzilli etkilerinin göz önünde bulundurulması şart," diyor.