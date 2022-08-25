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Yanlışlıkla füze atıldı: 3 yetkili görevden alındı

Hindistan hükümeti, martta Pakistan'a "yanlışlıkla füze ateşlenmesi" nedeniyle 3 hava kuvvetleri yetkilisini görevden aldığını duyurdu. Olayın standart çalışma prosedüründen sapma sonucunda gerçekleştiği belirtildi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 10:39
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 12:02
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Hindistan'dan Pakistan'a yanlışlıkla füze atıldı: 3 yetkili görevden alındı

Yanlışlıkla füze atıldı: 3 yetkili görevden alındı
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AA

BBC'nin haberine göre, Hindistan Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, 9 Mart olayından sorumlu memurların görevlerine son verildiği bildirildi.

Soruşturma sonucunda memurlar tarafından "Standart çalışma prosedüründen sapmanın" BrahMos füzesinin kazayla ateşlenmesine yol açtığının tespit edildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU

Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir süpersonik füzenin ülke hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletine düştüğünü, silahsız bir füze olduğunun tahmin edildiğini duyurmuştu.

İslamabad yönetimi, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti.

Hindistan Savunma Bakanlığınca 11 Mart’ta yapılan açıklamada da 9 Mart'ta rutin bakım sırasında teknik arıza sebebiyle savaş başlığı taşımayan füzenin yanlışlıkla fırlatıldığı ve bunun Pakistan'a düştüğü doğrulanırken, olay "son derece üzücü" olarak nitelendirilmişti.

HİNDİSTAN'A ORTAK SORUŞTURMA ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan hükümetinin martta Pakistan'a "yanlışlıkla füze ateşlenmesi" nedeniyle 3 hava kuvvetleri yetkilisini görevden almasını reddederek ortak soruşturma çağrısını yineledi.

“ÖNLEMLER EKSİK VE YETERSİZ”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yeni Delhi’nin aldığı önlemlerin eksik ve yetersiz olduğu vurgulanarak, Hindistan’ın emir komuta sistemi ve güvenlik protokolleriyle ilgili İslamabad’ın sorularına cevap vermediği belirtildi.

ORTAK SORUŞTURMA TALEBİ

Açıklamada, Hindistan’ın 3 hava kuvvetleri yetkilisinin görevden alınmasıyla söz konusu hadisenin kapatıldığı iddiası reddedilerek, konuyla ilgili ortak soruşturma talebi yinelendi.

Hindistan’ın tedbirsizliğinin tüm bölgedeki barış ve güvenlik çevresini tehlikeye attığına işaret edilen açıklamada, Yeni Delhi’den Pakistan’ın sorularına cevap vermesi istendi.

Dün, Hindistan hükümeti, martta Pakistan'a "yanlışlıkla füze ateşlenmesi" nedeniyle 3 hava kuvvetleri yetkilisini görevden almıştı.

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tomris
25.08.2022 11:14
biri hindistana pakistanın düşmanları olmadığını,asıl düşmanlarının ingilizler olduğunu söylesin  
 
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