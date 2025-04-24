Hindistan'dan şok karar: Pakistan krizi büyüyor

Hindistan, Keşmir'in Hint kontrolündeki bölgesinde gerçekleşen ve en az 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası tüm Pakistan vatandaşlarının 29 Nisan'a kadar ülkeyi terk etmesini istedi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hindistan’da bulunan Pakistanlıların vizeleri süresinden önce iptal edilecek ve bu kişilerin derhal ülkeyi terk etmesi gerekecek. Aynı zamanda, Pakistan'da bulunan Hindistan vatandaşlarına da mümkün olan en kısa sürede geri dönmeleri tavsiye edildi.

Yeni Delhi yönetimi saldırı sonrası Pakistan'ı "sınır ötesi terörü desteklemekle" suçladı. Bu gelişme üzerine Pakistan hükümeti ise sert karşılık verdi. Başbakan Şahbaz Şerif'in ofisinden yapılan açıklamada, Hindistanlı diplomatların sınır dışı edileceği, tüm Hindistan vatandaşlarının vizelerinin Sikh hacılar hariç iptal edileceği bildirildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: "Teröristleri ezeceğiz"

Ayrıca Pakistan, Hindistan’a olan sınır kapılarını kapatma, tüm ticari ilişkileri askıya alma ve hava sahasını Hindistan uçuşlarına kapatma kararı aldı. Su paylaşımına dair ikili anlaşmanın Hindistan tarafından askıya alınması da İslamabad yönetimi tarafından kınandı.

Keşmir bölgesi, Hindistan ve Pakistan arasında onlarca yıldır süren en önemli anlaşmazlık konularından biri. Her iki ülke de bölgenin tamamı üzerinde hak iddia ediyor. Bu nedenle iki ülke geçmişte Keşmir uğruna iki kez savaşa girdi. Yaşanan son gelişmeler, nükleer güç sahibi iki komşu arasındaki gerilimin yeniden tehlikeli boyutlara ulaştığını gösteriyor.