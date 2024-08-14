Hindistan'dan vatandaşlarına "Rus bölgelerini terk edin"

Hindistan'ın Moskova Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu bölgelerde meydana gelen "güvenlik olayları" nedeniyle Hindistan vatandaşlarının güvenliklerini sağlamak için gerekli önlemleri almaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, ihtiyaç duyulması halinde büyükelçilikle iletişime geçilmesi tavsiye edildi.

Ukrayna'nın Kursk'a saldırısı ve sonuçları

6 Ağustos'ta Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrasında, bölgede şiddetli çatışmalar yaşandı. Rusya, bu durumu "federal acil" seviyeye yükselterek terörle mücadele durumu ilan etti. Kursk bölgesinde yaşayan 121 bin kişi tahliye edildi ve toplamda 180 bin kişinin tahliye edileceği bildirildi.

Saldırılarda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u çocuk 121 kişinin yaralandığı açıklandı. Hindistan, vatandaşlarının güvenliği için bu bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli durumlarda yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtiyor.