Hindistan'dan vatandaşlarına "Rus bölgelerini terk edin"

Kaynak: AA
Hindistan'dan vatandaşlarına "Rus bölgelerini terk edin"

Hindistan, Ukrayna'nın saldırılarına hedef olan Rusya'nın Kursk, Bryansk ve Belgorod bölgelerinde yaşayan vatandaşlarına acil olarak bu bölgeleri terk etmeleri çağrısında bulundu.

Hindistan'ın Moskova Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu bölgelerde meydana gelen "güvenlik olayları" nedeniyle Hindistan vatandaşlarının güvenliklerini sağlamak için gerekli önlemleri almaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, ihtiyaç duyulması halinde büyükelçilikle iletişime geçilmesi tavsiye edildi.

Ukrayna'nın Kursk'a saldırısı ve sonuçları

6 Ağustos'ta Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrasında, bölgede şiddetli çatışmalar yaşandı. Rusya, bu durumu "federal acil" seviyeye yükselterek terörle mücadele durumu ilan etti. Kursk bölgesinde yaşayan 121 bin kişi tahliye edildi ve toplamda 180 bin kişinin tahliye edileceği bildirildi.

Saldırılarda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u çocuk 121 kişinin yaralandığı açıklandı. Hindistan, vatandaşlarının güvenliği için bu bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli durumlarda yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtiyor.

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