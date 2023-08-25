Hindistan'dan Yunanistan'a 40 yıl aradan sonra ilk ziyaret

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmeyi de kapsayan bir günlük resmi yolculuğuna başlamak üzere Atina'ya indi.

Hindistan'dan Yunanistan'a 40 yıl aradan sonra ilk ziyaret

Editör: Abdullah Şaşkın

X platformunda Yunanca olarak paylaşılan bir mesajda Modi, ülkedeki Hint toplumunun sıcak karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi: “Yunanistan'ın tarihi manzaralarının ortasında, Hint toplumunun sıcaklığı ve misafirperverliği yoğun bir şekilde parlıyor. Nazik karşılamadan dolayı en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Modi'nin Atina ziyareti, bir Hindistan başbakanının 40 yıl aradan sonra Yunanistan'a yaptığı ilk resmi ziyaret olması nedeniyle Yunan dış politikası açısından özellikle önem taşıyor. Hindistan'ın o zamanki başbakanı olan Indira Gandhi, mevkidaşı Andreas Papandreu'nun daveti üzerine 1983'te Yunanistan'ı ziyaret etti.

Kaynaklara göre, Cuma günkü toplantı aslında bir "başlangıç" niteliğinde, zira Dışişleri Bakanı George Gerapetritis ile Hintli mevkidaşı arasındaki bir başka toplantı 18-21 Eylül tarihleri ​​arasında New York'ta BM Genel Kurulu oturum aralarında gerçekleşecek.

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