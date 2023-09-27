Hindistan’ın Ay'a gönderdiği uzay aracındaki son durum belli oldu

Hindistan’ın Ay’a gönderdiği ve soğuk hava koşullarında kapanma moduna geçen uzay aracının “uyanması” için umutlar tükeniyor.

KAYNAK: İHA
Hindistan’ın Ay'a gönderdiği uzay aracındaki son durum belli oldu

Hindistan, Chandrayaan-3 insansız uzay aracını taşıyan roketi 14 Temmuz'da başarılı bir şekilde fırlatmıştı. Chandrayaan-3, 23 Ağustos’ta Ay yüzeyine başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirmişti. Ay'ın keşfedilen güney kutbuna inen ilk ülke olan Hindistan’ın tarihi başarısına gölge düştü. Ay yüzeyinde bilgi toplamak için bir haftadan daha fazla bir süre harcayan uzay aracı gezgini ve Vikram adı iniş aracı, aydaki sıcaklığın düşmesi üzerine kapanma moduna geçti.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'ndeki (ISRO) bilim insanları, kapanma moduna geçen uzay aracı ile iletişim kuramıyor. Hindistanlı bilim insanları, uzay aracının elverişsiz koşullara dayanarak bataryalarının yeniden şarj edebileceğine ve 22 Eylül tarihlerinde yeniden uyanacağına inandıklarını ifade etti. Eski ISRO Başkanı Kiran Kumar ise bugün yaptığı açıklamada, her geçen saat “umutların tükendiğini” ifade etti. Kumar, iniş aracı Vikram ve gezgininin Ay’ın aşırı soğuklarına dayanamayacak kadar çok bileşene sahip olduğunu ifade ederek, “İniş aracındaki verici açılmadığı sürece hiçbir bağlantımız yok diğer sistemler çalışsa bile verici açılmadığı sürece bilmemizin hiçbir yolu yok” ifadelerini kullandı. ISRO Sözcüsü ise, uzay aracı ile iletişim kurmaya devam ettiklerini savundu.

Hindistan, Chandrayaan-3 insansız uzay aracını taşıyan roketi 14 Temmuz'da Sriharikota Adası'ndaki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatmıştı. Söz konusu uzay misyonu Hindistan’a yaklaşık 75 milyon dolara mal olurken, Hindistan'ın 2008'de Ay'a ilk yolculuğunu gerçekleştiren Chandrayaan-1 Ay'da su molekülleri keşfetmişti. Chandrayaan-2 ise 2019'da başarılı bir şekilde yörüngeye girmiş ancak Ay yüzeyine inişi başarısız olmuştu.

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