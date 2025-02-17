Hindistan’ın dış ticaret açığında rekor

Hindistan’ın mal ticaret açığı Ocak 2025’te 23 milyar dolara ulaşarak geçen yılın aynı dönemindeki 17,5 milyar dolarlık açığı önemli ölçüde aştı. Piyasa beklentileri açığın 22,35 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyordu, ancak rakamlar bu tahmini de geride bıraktı.

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İTHALATTA REKOR ARTIŞ

Hindistan’ın ithalatı, yıllık bazda %9,2 artışla 59,4 milyar dolara yükseldi ve Ocak ayları içindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Artan enerji ve hammadde talebi, ithalattaki yükselişi destekleyen faktörler arasında gösterildi.

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İHRACATTA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Öte yandan ihracat, %1,3’lük düşüşle 36,4 milyar dolara geriledi. Yıl boyunca rupi değer kaybetmesine rağmen, küresel talepteki zayıflık Hindistan’ın ihracat performansını olumsuz etkiledi.