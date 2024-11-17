Hindistan’ın en çok aranan teröristi Arshdeep Singh Gill'in Kanada’da yakalandı

Kanada’da bir süredir yaşayan ve Hindistan’da “Arsh Dalla” takma adıyla tanınan Arshdeep Singh Gill, Ontario’da gerçekleşen bir silahlı saldırıyla bağlantılı olarak tutuklandı. Hindistan’da organize suç dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Dalla, aynı zamanda Khalistan hareketiyle de ilişkilendiriliyor. Bu hareket, bağımsız bir Sih devleti kurulmasını savunuyor.

Dalla, Hindistan’da işlenen cinayetlerin azmettiricisi olmakla suçlanıyor. Hindistan hükümeti, 2023 yılının Ocak ayında Dalla’yı terörist ilan etmişti. Dalla, Kanada’da bulunduğu süre zarfında Hindistan’daki bazı cinayetlerin sorumluluğunu açıkça üstlenmiş ve Punjab eyaletinde bir politikacının hedef alınarak öldürülmesi gibi olaylara karıştığını ifade etmişti.

Kanada-Hindistan Diplomasisinde Yeni Kriz

Dalla’nın tutuklanması, Kanada ile Hindistan arasındaki gerginliklerin yeniden alevlenmesine neden oldu. Hindistan hükümeti daha önce Dalla’nın yakalanması için Kanada makamlarına bilgi paylaşmış, ancak bu talebe herhangi bir yanıt verilmemişti. Kanada eski istihbarat uzmanlarından Phil Gurski, Hindistan’ın taleplerinin dikkate alınmamasının iki ülke arasındaki tansiyonu yükselttiğini belirtiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Kanada, Hindistan’a karşı diplomatik bir hamlede bulunarak altı Hint diplomatını sınır dışı etmişti. Buna karşılık Hindistan da Kanada diplomatlarını ülkeden çıkardı. Dalla’nın tutuklanması, Hindistan’ın “Kanada tehlikeli suçlulara sığınak sağlıyor” iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Tutukluluk Süreci ve Gelecek Adımlar

Dalla ve suç ortağı Gurjant Singh, şu anda Milton, Ontario’daki Maplehurst Islah Merkezi’nde tutuluyor. Avukatlarının “uzun sürecek bir kefalet duruşması” beklediği ifade ediliyor. Kanada makamlarının Hindistan’ın iade talebine nasıl yanıt vereceği belirsizliğini korurken, bu süreç iki ülke ilişkilerinde yeni krizlere yol açabilir.

Hindistan medyasında geniş yer bulan tutuklama haberi, Dalla’nın uluslararası suç örgütleriyle olan bağlantılarını bir kez daha gözler önüne serdi. Kanada hükümeti ise şu ana kadar konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.