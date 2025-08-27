Hindistan'da sel felaketi: Binlerce kişi tahliye edildi, ordu harekete geçti

Pakistan'ın Pencap eyaletinde, komşu ülke Hindistan'ın yoğun muson yağışlarının ardından baraj kapaklarını açması ve bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle büyük bir sel felaketi yaşanıyor. Chenab, Ravi ve Sutlej nehirlerindeki su seviyeleri "olağanüstü yüksek" seviyelere ulaşırken, yetkililer binlerce vatandaşı riskli bölgelerden tahliye etti. Ordunun da dahil olduğu geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı.

ACİL DURUM: "OLAĞANÜSTÜ YÜKSEK SEVİYE" UYARISI

Pakistan Meteoroloji Departmanı'nın (PMD) Sel Tahmin Bölümü verilerine göre, bugün öğle saatlerinde Chenab nehri üzerindeki Kadırabad ve Hanki savaklarında, Ravi nehrindeki Cessar'da ve Sutlej nehrindeki Ganda Singh Vala'da su seviyeleri "olağanüstü yüksek" seviyeye ulaştı. Hanki Savakı'ndaki su akışı saniyede 1 milyon küp feeti (küsek) aşarken, bu rakam Kadırabad'da 900 bin küsek olarak ölçüldü. Hindistan Tarafından yapılan uyarıların ardından su seviyelerinin daha da yükselebileceği bildirildi.

ORDU SEKİZ İL İÇİN GÖREVE ÇAĞRILDI

Pencap hükümeti, artan sel tehdidi karşısında ordudan yardım talebinde bulundu. Lahore, Okara, Faisalabad, Sialkot, Narowal, Kasur, Sargodha ve Hafizabad olmak üzere sekiz ilde, ordu birlikleri kurtarma ve lojistik çalışmalarında sivil makamlara destek olmak üzere bölgeye konuşlandırıldı. Pencap Afet Yönetimi Otoritesi (PDMA), yerel yönetimlerin talebi üzerine bu kararın alındığını duyurdu.

32 BİN 500'DEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kurtarma çalışmalarını yürüten yetkili kurumlardan Kurtarma 1122'nin verdiği bilgiye göre, bugüne kadar Indus, Chenab, Ravi, Sutlej ve Jhelum nehirleri kenarındaki riskli bölgelerden toplam 32 bin 589 kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Sadece dün 5 bin 970 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Tahliyelerin en yoğun yaşandığı iller Kasur, Okara, Pakpattan ve Bahawalpur oldu. Kurtarma ekipleri, 436 botla çalışmalarını sürdürürken, 400 bot daha ihtiyat olarak hazır bekletiliyor.

SİALKOT'TA 49 YILLIK YAĞIŞ REKORU KIRILDI

Pakistan Meteoroloji Departmanı, sel baskınını tetikleyen bir diğer faktör olan aşırı yağışlara ilişkin çarpıcı bir veriyi paylaştı. PMD'ye göre, Sialkot kentinde son 24 saatte düşen yağış miktarı 363.5 milimetre olarak ölçüldü. Bu rakam, kentte 6 Ağustos 1976'da kaydedilen 49 yıllık 339.7 milimetrelik rekoru geride bıraktı. Meteoroloji, Narowal, Sialkot, Lahore, Kasur ve çevre illerde sağanak ve gök gürültülü fırtınaların devam edebileceği uyarısında bulundu.

SİNDH İÇİN DE UYARI YAPILDI

Meteoroloji yetkilileri, sel sularının ilerleyen günlerde Sindh eyaletine ulaşabileceği uyarısını yaptı. PMD'nin haftalık tahminine göre, Indus nehrinin Guddu ve Sukkur savaklarında 4-5 Eylül tarihlerinde "çok yüksek" seviyede su baskını bekleniyor. Yetkililer, risk altındaki bölgelerde önlemlerin şimdiden alınması çağrısında bulundu.

BAŞBAKAN'DAN TALİMAT, BAKANLAR SAHAYA İNDİ

Başbakan Şahbaz Şerif, selden etkilenen bölgeleri ziyaret etmeleri ve kurtarma operasyonlarını yerinde denetlemeleri için federal bakanlara talimat verdi. Afetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun artırılmasını isteyen Şerif, Ulusal Afet Yönetimi Otoritesi (UDMA) Başkanı Korgeneral İnam Haydar Malik'in de Pencap'taki yetkililerle sürekli irtibat halinde olmasını emretti. Kartarpur'daki dini alanı ziyaret eden Sih hacıların ve personelin tahliyesi için de çalışma başlatıldığı bildirildi.