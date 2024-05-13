Hindistan'ın ilgi çeken mesleği: Seyyar kulak temizleyicisi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hindistan'ın ilgi çeken mesleği: Seyyar kulak temizleyicisi
Türk bir gezginin Hindistan'da yaşadığı deneyim, sokaklarda seyyar bir şekilde kulak temizleyen Hintli bir adamın hizmetini gözler önüne seriyor.

Hindistan'ın sokaklarında seyyar bir şekilde kulak temizleme hizmeti sunan bir adamın videosu, bir Türk gezginin sosyal medya hesabında paylaşılmasıyla büyük ilgi gördü. Videoda, seyyar bir şekilde dolaşan ve yanında bulunan ekipmanlarla isteyenlerin kulaklarını temizleyen Hintli adamın hizmeti, izleyenlerin dikkatini çekti.

Türk turistin kulak temizleme işlemi sırasındaki şaşkınlığı ve Hintli adamın ustalığı videoda net bir şekilde görülebiliyor. Video kısa sürede viral hale gelirken, kullanıcılar tarafından da yoğun bir şekilde yorumlandı. Bu ilginç deneyim, sokaklardaki farklı kültürel pratiklere ve hizmetlere olan merakı artırdı.

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