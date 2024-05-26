Hindistanlı Başbakan İngiltere’yi karıştırdı. 61 yıl sonra ilk kez olacak

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Pasifik’te Çin, Japonya ve ABD ekseninde yaşanan gelişmeler Avrupa’da güvenlik endişelerinin artmasına neden oluyor. Avrupa ülkeleri güvenlik endişelerine karşı farklı önlemler alırken İngiltere’den çarpıcı bir hamle geldi.

Ülkenin erken seçime gideceğini açıklayan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, büyük tartışmalara neden olan bir askerlik tasarısını gündeme geldi. Sunak, ülkede 1963 yılında kaldırılan zorunlu askerliğin yeniden getirilmesinin planlandığını söyledi.

Sunak, iki alternatifli bir tasarıyı açıkladı. Sunak, 18 yaşını dolduran gençlerin askere gideceğini ya da kamu hizmetinde çalışacağını söyledi. İngiltere Başbakanı Sunak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Britanya bugün daha tehlikeli ve daha bölünmüş bir gelecekle karşı karşıya. Demokratik değerlerimizin tehdit altında olduğuna şüphe yok. İşte bu nedenle 18 yaşındakiler için 12 ay boyunca ya tam zamanlı askeri bir görevde ya da ayda bir hafta sonu toplum içinde, hasta insanlara yemek dağıtmak gibi gönüllü görevlerde geçirilecek cesur ve yeni bir ulusal hizmet modeli getireceğiz. Gençler değerli beceriler kazanacak, ülkemizi daha güvenli hale getirecek ve daha güçlü bir ulusal kültür inşa edecektir”

ASKERE GİTMEYENLER HAPSE GİRECEK Mİ?

İngiltere Başbakanı Sunak’ın açıkladığı plan sonrası askere gitmeyi reddedenlerin hapse atılıp atılmayacağı merak konusu oldu. İçişleri Bakanı James Cleverly, askere gitmek istemeyenlerin tutuklanması gibi bir durumun söz konusu olmadığının altını çizdi.

MUHALEFETTEN TEPKİLER VAR

İngiltere’de açıklanan yeni askerlik planı muhalefetin büyük tepkisini çekti. Muhalif kesimler planın mali bir temeli olmadığını savunanlarla birlikte gençlerin sorunlarının görmezden gelindiğinin de altı çiziliyor.

İngiliz gölge kabinenin Çalışma ve Emeklilik Bakanı Liz Kendall, açıklanan planın bir ‘hile’ olduğunu vurguladı. Kendall, "Bu, fonlanmayan bir taahhüt, manşetlere çıkan bir hile, bunu gerçekleştirmek için uygun bir plan değil, umutsuzca gençlerin karşılaştığı büyük zorluklarla ilgilenmiyor” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de zorunlu askerlik 1963 yılında kaldırılmıştı. İngiliz ordusu tamamen profesyonel ordudan oluşuyor.

AVRUPA’DA ASKERLİK TARTIŞILIYOR

Avrupa’da güvenlik endişeleri nedeniyle askerlik sistemini gözden geçiren tek ülke İngiltere değil. Danimarka, mart ayında askerlikte cinsiyet ayrımını kaldırarak kadınların da askere alınmasının önünü açtı. Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, söz konusu kararın güvenlik endişeleri nedeniyle alındığının altını çizdi. Öte yandan ülke güvenliğinin profesyonel ordu tarafından sağlandığı Almanya da zorunlu askerliği getirmeyi tartışıyor.