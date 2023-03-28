28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hint Bademi Catappa Yaprağı nelere iyi gelir

Hint bademi ya da catappa; görüntüsü ile bademi andıran bir yemiş. Peki, nelere iyi gelir? İşte yararları…

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 06:45
Takip Et

Hint Bademi nelere iyi gelir

Hint Bademi Catappa Yaprağı nelere iyi gelir
+
Aa
-

Editör: Yaşar Gürsoy

Hint bademi ağacı tropikal ve subtropikal bölgelerde yetişir ve Hindistan’dan Orta ve Güney Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada bulunur. Ağaçları genellikle yeşil yapraklı ve meyve veren ağaçlardır. Meyveleri yediğinizde tatlı ve biraz tuzlu bir tadı vardır. Ayrıca, bitkinin yaprakları ve kabukları da faydalı olabilir ve çeşitli amaçlar için kullanılabilir.

Latince ismi: Terminalia catappa…

Hint bademleri ve kakao aynı şey değildir. Hint Bademleri bir ağaç türüdür ve meyvesi gıda olarak tüketilirken kakao, çikolata ve diğer çikolata bazlı ürünlerin yapımında kullanılan kakao ağacının kurutulmuş ve fermente edilmiş tohumlarıdır. İki bitki farklı türlere aittir ve farklı tat ve özelliklerine sahiptir.

HİNT BADEMİNİN YARARLARI NELERDİR

Kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilecek iyi bir tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleri kaynağıdır.

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gerekli olan C Vitamini içerir.

Vücudu serbest radikal hasarından korumaya ve yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabilecek yüksek düzeyde antioksidanlar içerir.

Yapraklar ve kabuk kısmı, artrit gibi durumlarla ilişkili ağrı ve şişliği azaltmada yardımcı olabilecek anti inflamatuar özelliklere sahiptir.

Sağlıklı sindirimi teşvik edebilen ve kabızlığı önleyebilen diyet lifi açısından zengindir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
1
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
3
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
4
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
5
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
6
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿UEFA müfettişleri Fenerbahçe kararını verdi
7
﻿UEFA müfettişleri Fenerbahçe kararını verdi
﻿UEFA müfettişleri Fenerbahçe kararını verdi
﻿Kamyon taksinin üstüne devrildi. Yolcu ölümden döndü
﻿Kamyon taksinin üstüne devrildi. Yolcu ölümden döndü
﻿Kamyon taksinin üstüne devrildi. Yolcu ölümden döndü
﻿İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, kendisine saldıranların serbest bırakıldığını duyurdu
﻿İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, kendisine saldıranların serbest bırakıldığını duyurdu
﻿İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, kendisine saldıranların serbest bırakıldığını duyurdu
﻿En düşük emekli maaşına zam teklifi komisyondan geçti
﻿En düşük emekli maaşına zam teklifi komisyondan geçti
﻿En düşük emekli maaşına zam teklifi komisyondan geçti
﻿Irak’ta IŞİD'in katlettiği Ezidilere ait toplu mezar bulundu
﻿Irak’ta IŞİD'in katlettiği Ezidilere ait toplu mezar bulundu
﻿Irak’ta IŞİD'in katlettiği Ezidilere ait toplu mezar bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.