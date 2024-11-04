Hint Okyanusu kaynıyor: Seçimler öncesi sosyal medyaya yasak geldi

Mauritius hükümeti, Başbakan Pravind Jugnauth’un ikinci dönem için yarışacağı 10 Kasım’daki seçimler öncesinde sosyal medya erişimini askıya aldığını duyurdu. Bu karar, geçtiğimiz ay sosyal medyada yayımlanan yasa dışı dinleme kayıtlarının ülkede yarattığı siyasi krizin ardından geldi. Söz konusu kayıtlar, iş insanları, politikacılar ve gazeteciler gibi çeşitli kesimlerden insanların konuşmalarını içeriyordu ve ülkede büyük bir skandala yol açtı. Yetkililer, bu kayıtların ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu öne sürerek sosyal medya platformlarının geçici olarak kapatılmasına karar verdi.

İletişim Teknolojileri Kurumu (ICTA) yaptığı açıklamada, 31 Ekim akşamında alınan talimat doğrultusunda tüm internet servis sağlayıcılarının 11 Kasım’a kadar sosyal medya platformlarına erişimi durduracağını bildirdi. ICTA, bu önlemin ulusal güvenlik ve kamu güvenliğini korumak adına gerekli olduğunu belirtti. Ülkedeki başlıca ağ sağlayıcılarından EMTEL de karara uyacağını ve kullanıcı deneyiminde kademeli olarak aksaklıklar yaşanacağını duyurdu. Şirket, müşterilerinin yaşayacağı rahatsızlık için üzgün olduklarını ancak alınan karara uymaktan başka çarelerinin olmadığını ifade etti.

Mauritius basını, Başbakanlık ofisinin bu adımı ülkenin bütünlüğünü korumak için gerekli bir tedbir olarak nitelendirdiğini aktardı. Açıklamada, mevcut riskleri kontrol altına almak için bir kriz komitesinin kurulduğu ve sosyal medya yasağının geçici olduğu vurgulandı.

Sosyal medya yasağı, basın özgürlüğü savunucularının tepkisine yol açarken, Mauritius’un bu adımının demokrasinin temel ilkeleri ile çeliştiği eleştirileri gündeme geldi. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, kayıtların beş tanınmış gazetecinin de özel görüşmelerini içerdiğini belirterek, bu yasağın basın özgürlüğüne aykırı olduğunu savundu.

Mauritius’un Hint Okyanusu’ndaki bu ada ülkesi, yaklaşık 1,2 milyon nüfusa sahip. Hükümetin sosyal medya yasağı, seçim öncesinde bilgi akışını sınırlayarak kamuoyunun güvenini kazanma amacı taşıyor. Ancak bu önlemin uzun vadede ülkedeki demokratik değerlere zarar verip vermeyeceği tartışma konusu olmaya devam ediyor.