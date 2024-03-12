Hint Okyanusu'nda dehşet

Kaynak: AA
Hint Okyanusu'nda dehşet
Hint Okyanusu'nda Bangladeş bandıralı yük gemisi silahlı korsanlar tarafından kaçırıldı, 20'den fazla kişinin bulunduğu mürettebat esir alındı.

Bangladeş Denizcilik Dairesi Genel Müdürü Mohammad Maksud Alam, bir yük gemisinin silahlı korsanlar tarafından kaçırıldığını ve mürettebatın tamamının rehin alındığını bildirdi.

Alam, Hint Okyanusu'nda kaçırılan Bangladeş bandıralı "MV Abdullah" adlı yük gemisinin Mozambik'in Maputo limanından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Hamriyah limanına gitmek üzere yola çıktığını ve kömür taşıdığını ifade etti.

Ağır silah taşıyan korsanların geminin kontrolünü ele geçirdiğini aktaran Alam, rehin alınan 23 kişilik mürettebatın tamamının güvende olduğunu kaydetti.

Alam, "Hükümet mümkün olan tüm diplomatik yolları kullanarak mürettebatı ve gemiyi kurtarmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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