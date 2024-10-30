Hintli kumaş ve hazır giyim üreticisi Siyaram kâr açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hintli kumaş ve hazır giyim üreticisi Siyaram kâr açıkladı

Siyaram Silk Mills Ltd., 2024 mali yılının ikinci çeyreğinde net kârını yüzde 11,3 artırarak 8,11 milyon ABD doları olarak açıkladı. Şirketin cirosu ise bir önceki yıla göre yüzde 3,7 artarak 72,32 milyon ABD dolarına ulaştı.

Hintli Siyaram Silk Mills Ltd., 2024 mali yılının ikinci çeyreğinde kâr artışı sağladı. 8,11 milyon ABD doları net kâr açıklayan şirket, geçen yıl aynı dönemde 7,29 milyon ABD doları elde etmişti ve bu da yıllık bazda yüzde 11,3'lük bir artış anlamına geliyor. Şirketin gelirleri de 69,7 milyon ABD dolarından 72,32 milyon ABD dolarına yükselerek yüzde 3,7 oranında arttı.

Şirketin FAVÖK marjı ise geçen yılın yüzde 15 seviyesinden yüzde 14,6’ya düşse de, faaliyet kârı (FAVÖK) yüzde 1,1 artışla 10,58 milyon ABD dolarına çıktı.

Siyaram Silk Mills Ltd., kumaş ve giyim sektöründe faaliyet gösteren bir Hint şirketi olarak biliniyor. 1978 yılında Mumbai'de kurulan şirket, kendi adını taşıyan markalı showroomları, perakende mağazaları ve çevrim içi satış platformu Siyaram’s Online Shop ile tüketicilere ulaşıyor. Yün, ev tekstili, hazır giyim ve kumaş üretiminde uzmanlaşan Siyaram’s, Hindistan genelinde 170’in üzerinde showrooma ve 100 binden fazla satış noktasına sahip.

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