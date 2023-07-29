Hiper Project Ağır Nakliye Hizmetinde Müşteri Odaklı Çözüm Sunuyor!

Daha çok ağır nakliye çalışmalarıyla ön plana çıkan Hiper Project; Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Portekiz, Fransa, İsviçre, İsveç, Bosna Hersek, Slovakya, Slovenya, Finlandiya, İskoçya, İngiltere, Katar, Dubai, Kuveyt gibi ülkelere gabari dışı nakliye, sal kasa taşımacılık, lowbed taşımacılık, ağır nakliye hizmetleri vermektedir.

Hiper Lojistik A.Ş. uluslararası taşımacılık sektörünün ciddi derecede uzmanlık gerektirdiğini düşündüğünden ağır nakliye işlemleri için daha farklı bir çalışma ekibinin ilgilenmesi gerektiğini ve bu sebeple de Hiper Project adında ayrı bir marka ile hizmet vermelerinin müşteri memnuniyeti açısından daha yararlı olacağını düşündü.

Üst düzey boyutlara veya ağırlığa sahip yüklerin bir ülkeden başka bir ülkeye götürülmesi işlemine lojistik sektöründe “ağır nakliye” denilmektedir. Bir Hiper Lojistik A.Ş. markası olan Hiper Project ise bu ağır yüklerin taşınma işlemi için ürünlerin mümkün olan en kısa sürede ve en güvenli şekilde varış noktası varmasını istemektedir. Bu sebeple de uygulanacak ağır nakliye yönteminden kullanılacak rotaya ve tercih edilecek ulaşım şekline(kara, deniz, hava veya demiryolu) kadar detaylı bir ön hazırlık süreci yürütmektedir.

Uluslararası taşımacılık sektörü bünyesinde birçok teknik bilgiyi barındırdığı gibi ülkeler tarafından da birçok kurala tabidir. Kurallara olan hassasiyetiyle bilinen Hiper Lojistik A.Ş. markası olan Hiper Project firmasında da aynı kalitede ve aynı prensiplerle güvenilir taşımacılık hizmetlerine devam etmektedir.

Ülkemizin coğrafi konumu sebebiyle lojistik sektöründeki kritik yerini ve önemini bilerek hizmetlerini profesyonel ve kurumsal olarak sağlan Hiper Project, faaliyete geçtiğinden beridir ağırlıklı olarak Almanya gibi çok sayıda vatandaşımızın yaşadığı ve sık ticari ilişkilerimizin olduğu ülkelere ağır nakliye hizmeti vermektedir.

Hiper Project’in başta Almanya nakliye hizmeti olmak üzere vermiş oldukları tüm hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi almak için www.hiperproject.com.tr internet sitelerini ziyaret edebilir, merak ettiğiniz hususlar olur ise 7/24 hizmet veren müşteri temsilcilerinden sorularınıza yanıt alabilirsiniz.