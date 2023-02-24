Bacağı hiperbarik sayesinde kurtuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalması sonucu bacağı ezilen 70 yaşındaki Aslı Aydoğan gibi bazı hastalar, Konya'da hiperbarik tedavisi görüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Konya'ya gelen yaralı depremzedelerin tedavileri devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenenlerin bir kısmı Konya Şehir Hastanesi Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezi'ne nakledildi. Basınç odasına alınan bazı hastalara, aralıklı olarak yüzde 100 oksijen solutmak suretiyle Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) uygulanıyor.

Kızı ile enkaz altında yaklaşık 8,5 saat geçiren 70 yaşındaki Aslı Aydoğan, kolon altında kalan bacağı için Kahramanmaraş'ta ameliyat olduğu sırada ikinci depremi yaşadı. Ameliyatın ardından Konya'ya sevk edilen Aydoğan, uygulanan yara bakımı ve HBOT ile bacağının kesilmesinden kurtuldu.

Hastanede tedavisi devam eden Aydoğan, daha ağır yaralı olan kızının iyileşmesi için dua ederken, enkaz altında hayatını kaybeden damadının acısını yaşıyor.

Aslı Aydoğan, AA muhabirine, Pazarcık merkezli depremin olduğu gece 8 yıllık evli olan kızının evinde kaldığını, sarsıntıyla uyandığını anlattı.

Kızının da kendisinin yanına geldiğini, damadının da kızının hemen arkasında olduğunu ifade eden Aydoğan, 5 katlı binanın 2'nci katında enkaz altında kaldıklarını ifade etti.

Aydoğan, enkaz altında yaklaşık 8,5 saat geçirdiklerini belirterek, "Kızım kucağıma düştü. Beli, bacakları kolon altındaydı. Belim çekyatın altındaydı, üstümüz boştu ama kızım nefes alamıyordu. Enkaz altında sallanmaya devam ettik. Allah'a yalvarıyorduk, kelimeişehadet getirdik." dedi.

"Çok şükür bacağım kesilmedi"

Aydoğan, depremin ertesi günü Konya Şehir Hastanesine sevk edildiklerini belirterek, "Çok şükür bacağım kesilmedi. Kızım ile öğlen 2 saat hiperbarik tedavisinde görüşüyoruz. Onun çok kırığı var." dedi.

Her an "Deprem oluyor" korkusu yaşadığını vurgulayan Aydoğan, "Kandil günü yine deprem oldu, ben çok korktum. Halen kendimde değilim. Çok ağrım var. Rabbim bir daha göstermesin. Allah'ın en büyük afetidir." şeklinde konuştu.

"Çocuklar için çizgi film açıyoruz"

Konya Şehir Hastanesi Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Abdullah Arslan da HBOT ile hastalara yüzde yüz oksijen solutarak, dokulara daha fazla oksijen gitmesini sağladıklarını, bu tedavi yöntemiyle yaralanan dokuların daha çabuk iyileştiğini, kurtarılabilecek dokuların kurtarıldığını, enfeksiyon tedavisinin daha başarılı olduğunu anlattı.

Arslan, deprem bölgesinden gelen hastaların uzuv kaybı yaşamaması, yara tedavisi için temel cerrahi tedavileri yapıldıktan sonra Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezine yönlendirildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Öncelikli olarak uzuv kayıplarını, sonrasında da yaralanmalardaki enfeksiyon gelişimini azaltmak, hastanede yatış sürelerini kısaltmak amacıyla tedavi uyguluyoruz. Özellikle çocuk hastalarımız ailelerini yanlarında istiyor. Boyunluk takmamız gerekebiliyor. Çocuklar için çizgi film açıyoruz. Hastaların isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz."

AA