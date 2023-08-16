Hipertansiyon hastaları bunlara dikkat

Damarlar kasılıp daraldıkça kan basıncı yani tansiyon artar, gevşeyip genişledikçe tansiyonumuz düşer. Peki, hipertansiyon hastaları ne yapmalı?

Hipertansiyon hastaları bunlara dikkat

Hipertansiyon hastalarının damar sistemi meydana gelen bu kan basıncı düşüşünü daha az tolere edebilmektedir. Tansiyon düşüklüğünün en çok görülen belirtileri yorgunluk, halsizlik, ani kalkmalarda baş dönmesidir.

Düzenli tansiyon ölçümü yapmak, yazın aşırı sıcaktan korunmak, düzenli meyve tüketimi ve sıvı alımı, ani hareketlerden kaçınmak tansiyonu kontrol altında tutmada oldukça önemlidir. Eğer bu önlemlere rağmen şikayetler devam ediyor, kan basıncı 90/60 mmHg düzeylerine düşüyor ise, doktorunuza danışmalı ve gerekirse yaz aylarında antihipertansif ilacınızın dozunu azaltmalısınız.


Özellikle hipertansiyon hastaları için rahatsızlığın boyutu tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Hastaların ani tansiyon düşmesi ve buna bağlı bilinç kaybı, düşerek başa darbe alma riskinden korunmak için tansiyon düşüklüğünden korunmaları gerekir.

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