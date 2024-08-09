Hipertansiyon hastalarına tuz müjdesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde görev yapan Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, piyasadaki tuzların tansiyonunu yükselttiğini fark edince, kendi tuzunu üretmeye karar verdi.

Geliştirdiği tuzun sodyum miktarını %50 oranında azaltan Ercoşkun, sağlığa faydalı klorürler ekleyerek daha sağlıklı bir tuz ortaya çıkardı. Bu özel formülü sayesinde tansiyonu yükseltmeyen tuzu hem kendisi hem de akrabaları üzerinde denedi ve olumlu sonuçlar elde etti.

Ercoşkun, geliştirdiği tuzun tansiyonu dengelediğini belirtti.

Tuzun tadının normal tuzdan ayırt edilemeyeceğini belirten Doç. Dr. Ercoşkun, "Tuzun içerisindeki sodyum miktarını %50 azaltıp, geri kalan kısmı çeşitli minerallerle takviye ettim. Potasyum klorür, magnezyum klorür ve kalsiyum klorür gibi tuzları ekledim. Ayrıca, demir, iyot, selenyum ve çinko gibi mineralleri de ilave ettim. Çok hassas bir damağa sahip değilseniz, normal tuz ile farkını anlayamazsınız. Bu tuzu tükettikten sonra hipertansiyon gibi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Akrabalarım ve aileme de denettirdim. İçerisindeki sodyum miktarı %50 az olduğu için hipertansiyon hastaları rahatlıkla kullanabiliyor" dedi.

Ürettiği tuzun piyasada satılan benzer tuzlardan farklı olduğunu belirten Ercoşkun, "Diğer sodyumu azaltılmış tuzlarda sadece potasyum klorür kullanılırken, bu tuzda birçok klorür kullandığım için insan vücudu daha dengeli ve sağlıklı oluyor. Ben de bir hipertansiyon hastasıyım. Tuz tüketimi ile tansiyonum artabiliyor. Bu tuzu tüketmeye başladıktan sonra, tansiyonum daha düşük seviyelerde çıkıyor. Piyasada bulunan sodyumu azaltılmış tuzlar tamamen sodyumun yerine potasyum klorür ile takviye edilmiş, mineral takviyesi söz konusu değil. Ancak bu tuzun içerisinde insan için 6 tane elzem mineral var. Bu mineralleri önemli miktarda tuzun içerisine kattım. Tansiyon hastaları akrabalarıma da bu tuzu denettirdiğimde, onlar da tuzun tansiyonlarını yükseltmediğini belirtti" diye konuştu.