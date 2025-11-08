Yüksek tansiyon (hipertansiyon), dünya genelinde milyonlarca kişinin yaşamını tehdit eden önemli bir kardiyovasküler risk faktörü olarak öne çıktı. Ancak, doğru beslenme alışkanlıklarının bu tehlikeli durumu yönetmedeki rolü, son yıllarda yapılan kapsamlı bilimsel araştırmalarla daha da belirginleşti. Uzmanlar, özellikle bazı temel gıdaların, kan basıncını düşürmeye yardımcı olan mineraller ve biyoaktif bileşikler içerdiğini vurguladı.

ABD'li kardiyologlar, sağlıklı bir kalp için beslenme düzeninde bu dört temel gıdaya öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN İŞARET ETTİĞİ DÖRT KİLİT GIDA

Beslenme ve metabolizma üzerine yapılan bir dizi çalışma, yüksek tansiyon hastalarının düzenli olarak tüketmesi gereken ve bilimsel kanıtlarla desteklenen dört gıdayı işaret etti.

İşte o dört kritik gıda ve uzman görüşleri...

1. Muz ve Avokado: Potasyumun Gücü

Yüksek tansiyonun düşürülmesinde anahtar minerallerden biri olan potasyum, vücuttaki sodyumun etkilerini dengeleyerek kan damarlarının gevşemesine yardımcı oldu. Özellikle muz ve avokado, bu mineralin en zengin kaynakları arasında yer aldı.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Kardiyolog Dr. Eleanor Vance, "Potasyum, adeta doğal bir idrar söktürücü gibi çalışarak fazla sodyumun atılmasına ve dolayısıyla kan hacminin azalmasına katkı sağlar. Yeterli potasyum alımının, özellikle DASH Diyeti'nin temel taşlarından biri olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Hastalarımızın alışveriş listesine ilk eklemeleri gereken gıdalar potasyum zengini meyvelerdir" ifadelerini kullandı.

2. Yağlı Balıklar: Omega-3'ün Damar Rahatlatıcı Etkisi

Somon ve uskumru gibi yağlı balıklarda bolca bulunan Omega-3 yağ asitleri (EPA ve DHA), kalp sağlığı için hayati önem taşıyan bir başka bileşen olarak belirlendi.

Araştırmalar, Omega-3'lerin iltihabı azalttığını ve damar duvarlarının esnekliğini artırarak kan basıncını kontrol altına almaya yardımcı olduğunu gösterdi.

Johns Hopkins Hastanesi'nden Beslenme Bilimleri Uzmanı Prof. Dr. Robert Chen, "Omega-3 yağ asitlerinin kan damarlarını daraltan oksipin adı verilen bileşiklerin seviyesini düşürdüğünü gözlemledik. Düzenli balık tüketimi, sadece kan basıncını düşürmekle kalmaz, aynı zamanda genel kardiyovasküler sistemin sağlığını da destekler. Haftada en az iki porsiyon yağlı balık tüketimi, hipertansiyon yönetimi için önemli bir adımdır" şeklinde konuştu.

3. Yeşil Yapraklı Sebzeler: Nitrat Deposu Ispanak ve Pazı

Ispanak ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler, içeriklerindeki yüksek düzeyde nitrat sayesinde dikkatleri üzerine çekti.

Vücut, nitratı kan damarlarını gevşeten ve kan akışını iyileştiren nitrik okside dönüştürdü. Bu etki, doğrudan kan basıncının düşmesine yol açtı.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Alistair Grant liderliğindeki bir çalışma, nitrat zengini sebzelerin günlük diyete eklenmesinin, bireylerin sistolik (büyük) tansiyon seviyelerinde önemli düşüşler sağladığını ortaya koydu.

Dr. Grant, "Yeşil yapraklı sebzeler aynı zamanda magnezyum ve kalsiyum gibi kan basıncı düzenlemesi için gerekli olan diğer mineralleri de içerir. Bu gıdaların düzenli tüketimi, ilaç tedavisine güçlü bir beslenme desteği sağladı" dedi.

4. Kabak Çekirdeği: Magnezyum ve Arginin Kaynağı

Küçük boyutlarına rağmen besin değeri yüksek olan kabak çekirdeği, magnezyum, potasyum ve arginin amino asidi açısından zengin olduğu için hipertansiyon hastalarının diyetine mutlaka eklenmesi gereken bir gıda olarak gösterildi.

Magnezyumun kan damarlarını gevşettiği, argininin ise nitrik oksit üretimine katkıda bulunduğu bildirildi.

Amerika Kalp Derneği (AHA) bünyesinde görev yapan Dr. Sofia Reyes, yapılan klinik deneylerin kabak çekirdeği yağının bile tek başına yüksek tansiyon için güçlü bir doğal çözüm olabileceğini kanıtladığını aktardı.

Dr. Reyes, "Sadece bir avuç kabak çekirdeği, günlük magnezyum ihtiyacının önemli bir bölümünü karşıladı ve damar sağlığını destekleyen güçlü bir sinyal verdi," yorumunu yaptı.

TANSİYON DÜŞÜREN ALIŞVERİŞ LİSTENİZE EKLEYİN

Uzmanlar, hipertansiyon hastalarının, tuz ve işlenmiş gıdalardan uzak durmalarının yanı sıra, bu dört temel gıdayı düzenli olarak alışveriş sepetlerine ekleyerek kan basıncı yönetiminde proaktif bir rol üstlenmesi gerektiğini bildirdi.