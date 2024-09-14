Hipertansiyon riskini artırıyor! Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı

Otlu peynir ve tuzlu balık gibi yüksek tuz içeriğine sahip gıdaların aşırı tüketimi, hipertansiyon riskini artırdığı bildirildi.

Bu durum, çeşitli bilimsel çalışmalarda doğrulandı. Örneğin, Smith ve arkadaşlarının (2015) yaptığı geniş çaplı bir araştırmada, yüksek tuz tüketiminin kan basıncını önemli ölçüde artırdığı bulundu.

Benzer şekilde, Johnson ve ekibinin (2018) yürüttüğü bir çalışma, sodyum açısından zengin gıdaların kronik hipertansiyon gelişimine katkıda bulunduğunu gösterdi. Bu tür gıdaların sık tüketimi, damarlardaki basıncı artırarak kalp-damar hastalıkları riskini yükseltebilir.

Yüksek tansiyon, günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu. Otlu peynir ve tuzlu balık gibi tuzlu gıdaların aşırı tüketimi, bu sorunun önemli risk faktörlerinden biri. Bu nedenle, dengeli beslenme ve tuz alımının azaltılması, hipertansiyonun önlenmesinde ve yönetilmesinde kritik öneme sahip.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, bölge halkını beslenme alışkanlıkları konusunda uyardı ve özellikle yüksek tuz içeriğine sahip gıdaların hipertansiyon riskini artırdığına dikkat çekti.

Sarıkaya, Van ve çevresindeki halk sağlığını tehdit eden en önemli sorunlardan birinin hipertansiyon olduğunu belirtti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, özellikle yerel gıdaların bu riski daha da yükselttiğini vurguladı. Bu gıdalar arasında yöresel otlu peynir ve tuzlu balığın önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

İşte hipertansiyonu artıran yiyecekler ve bu konuda yapılan bilimsel araştırmaların bulguları:

1. Tuz ve Sodyum İçeriği Yüksek Gıdalar

Tuz, kan basıncını artıran en önemli faktörlerden biridir. Yüksek sodyum alımı, vücutta su tutulmasına neden olarak kan basıncını yükseltir¹. Özellikle işlenmiş gıdalar, konserve yiyecekler, turşular, soya sosu ve hazır çorbalar gibi yiyecekler yüksek miktarda sodyum içerir. Amerikan Kalp Derneği, günlük sodyum alımının 2,300 mg'ı geçmemesini, ideal olarak ise 1,500 mg'ın altında tutulmasını önermektedir².

2. Şekerli Yiyecekler ve İçecekler

Şekerli yiyecekler ve içecekler, obeziteye ve insülin direncine yol açarak hipertansiyonu tetikleyebilir. Gazlı içecekler, tatlılar, şekerli kahvaltılık gevrekler ve meyve suları bu kategoriye girer. Yapılan araştırmalar, yüksek şeker tüketiminin kan basıncını artırdığını ve kalp hastalığı riskini yükselttiğini göstermekte.

3. Doymuş ve Trans Yağlar

Doymuş ve trans yağlar, kan damarlarının sertleşmesine ve daralmasına neden olarak kan basıncını artırabilir. Kırmızı et, tam yağlı süt ürünleri, tereyağı ve işlenmiş gıdalar bu tür yağları içerir.

Harvard Tıp Okulu'na göre, bu yağların tüketiminin azaltılması, kalp sağlığını korumak için önemli.

4. Alkol

Aşırı alkol tüketimi, kan basıncını yükseltebilir ve hipertansiyon riskini artırabilir. Alkol, vücutta su ve tuz dengesini bozarak kan basıncını olumsuz etkiler. Uzmanlar, kadınlar için günde bir, erkekler için ise iki kadehten fazla alkol tüketilmemesini önerdi.

5. Kafein

Kafein, bazı insanlarda geçici olarak kan basıncını artırabilir. Kahve, çay, enerji içecekleri ve bazı gazlı içecekler kafein içerir. Kafeinin kan basıncı üzerindeki etkisi kişiden kişiye değişebilir, bu nedenle hipertansiyonu olan bireylerin kafein tüketimini sınırlamaları önerildi.

Uzman Görüşleri

Diyetisyenler ve kardiyologlar, hipertansiyonu yönetmek için düşük sodyumlu, düşük şekerli ve sağlıklı yağlar içeren bir diyetin önemini vurguladı. Ayrıca, düzenli egzersiz, kilo kontrolü ve stres yönetimi de hipertansiyonun kontrol altına alınmasında kritik rol oynar.