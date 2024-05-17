Hipertansiyon 'sessiz katildir'

Hipertansiyonun yüzde 90 kadarının sebebinin bilinmediğine vurgu yapan Prof. Dr. Paydaş “Genetik faktörler, diyet, tuz, alkol, sigara, fiziksel aktivite, uyku kalitesi, stres gibi yaşam tarzı ile ilgili faktörler, gürültü, ısı değişiklikleri, hava kirliliği gibi çevresel faktörler hipertansiyon gelişmesinde önemlidir. Hastaların önemli kısmında; hipertansiyona diyabet, obezite, dislipidemi, alkol ve sigara kullanımı eşlik eder. Hipertansiyona bağlı organ hasarlanması en çok kalp, böbrekler, göz, beyin, aorta ve diğer damarlarda olur” dedi.