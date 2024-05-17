Hipertansiyon 'sessiz katildir'

Hipertansiyonun en sık rastlanan belirtilerini “baş dönmesi, baş ağrısı, kalp ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı, çift veya bulanık görme, burun kanamaları, düzensiz kalp atışları” olarak sıralayan Prof. Dr. Paydaş “Ancak bu belirtilerin hiçbiri olmadan da kişide sessizce ileryen hipertansiyon olabilir. Bu nedenle çocuklar dahil her yaşta herkesin tüm muayenelerde kan basıncı ölçülmelidir. Ayrıca tarama amaçlı olarak da kan basıncı ölçümü ile ilgili aktiviteler düzenlenmeli ve toplumun katılımı sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.